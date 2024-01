Tamponamento in in A14, coinvolta una donna incinta. E’ successo intorno alle 13 subito dopo la galleria tra Cupra Marittima e Pedaso, direzione nord. L’impatto non è stato violento, ma gli operatori sanitari della Potes del 118 di San Benedetto, inviati tempestivamente dalla centrale operativa di Ascoli, si sono voluti accerta delle condizioni di una donna incinta, che viaggiava nel veicolo tamponato condotto dal marito. La coppia proveniva da Foggia ed era diretta in Emilia Romagna. Sebbene le condizioni della donna sono apparse buone, gli operatori sanitari hanno ritenuto opportuno trasportarla al Pronto soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, dove pure è stato portato il marito, ma solo per dei controlli. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale di Porto San Giorgio.