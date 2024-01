Un negozio di fiori è andato completamente distrutto nella notte a causa di un incendio. E’ successo a Grottammare, in Via Dante Alighieri in zona Ascolani. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme, verso l’una di notte. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con nove uomini, l’autopompa serbatoio, una campagnola idrica e un’autobotte.

Sono state necessarie diverse ore per contrastare le fiamme che, dal soppalco del locale, dove era riposto materiale per il confezionamento, avevano invaso l’intero negozio, distruggendo tutto quello che si trovava al suo interno. L’intervento è terminato dopo le 4 ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per la bonifica del materiale bruciato, al fine di scongiurare un ulteriore focolaio.

E’ stata disposta l’inaccessibilità ai locali fino al ripristino delle normali condizioni di igienicità e sicurezza. Accertamenti in corso per chiarire cosa abbia potuto scatenare il rogo.