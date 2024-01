«L’ex vicesindaco di Civitanova, Fausto Troiani, condannato per avermi insultata online», così Laura Boldrini, ex presidente della Camera che fa riferimento ad un processo in cui era imputato l’attuale presidente del Consiglio comunale di Civitanova, all’epoca vicesindaco. In primo grado al tribunale di Macerata era stato condannato, per diffamazione, a 600 euro di multa e ad un risarcimento di 3mila euro alla parte civile (si era costituita la stessa Boldrini). «La corte d’appello di Ancona ha confermato questa sentenza» dice Boldrini. La vicenda riguardava un commento che avrebbe scritto Troiani, ad un articolo del 2015 in cui si diceva che il giornalista Gad Lerner era stato chiamato dalla ex presidente della Camera a collaborare. Il commento era «Una troia e un frocio, chissà che oscenità programmeranno». Inoltre Troiani è accusato di aver definito Boldrini «cesso».

«Un altro personaggio pubblico incapace di usare un linguaggio adeguato e rispettoso è stato condannato in appello per diffamazione nei miei confronti – commenta l’ex presidente della Camera -. Era il 2015 quando Troiani decise di attaccarmi, come presidente della Camera, usando sui social offese sessiste, misogine e volgari. Decisi di denunciarlo perché un comportamento simile non è sopportabile da un privato cittadino, figuriamoci da un rappresentante delle istituzioni».

In una delle udienze del processo è venuta a Macerata e aveva spiegato: «Nel 2017 ho lanciato la campagna “Ora basta”, perché non possiamo far vedere ai giovani che conviviamo con la violenza. E quindi quando è venuto l’ispettorato della Camera a mostrarmi gli articoli comparsi su Cronache Maceratesi con quei post, ho deciso di fare querela».

