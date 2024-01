Il tema della previdenza in Italia è sempre di attualità. Debito pubblico record, calo demografico, età media di pensionamento, evasione contributiva, sono le cause principali della perenne crisi pensionistica che ogni governo deve affrontare, anche se ogni volta con apparente buona volontà e scarsi risultati. La previdenza è un argomento che fa perdere voti.

Negli ultimi anni le banche e assicurazioni hanno capito il problema e l’offerta di polizze previdenziali è esplosa in tutte le direzioni. Ormai è facile imbattersi nel vicino di casa che propone una polizza previdenziale. Non sempre è una buona idea accettare queste proposte. Qual è la situazione oggi? La Ragioneria generale dello Stato, nel rapporto n. 24 del 2023 dal titolo “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, ha calcolato il tasso di sostituzione futuro dei lavoratori, ovvero quanta parte del reddito attuale sarà coperto dalla pensione futura pubblica. Alcuni dati per capire il trend negativo in atto: un lavoratore dipendente nel 2010 aveva un tasso di sostituzione pari al 73,6% ovvero fatto 100 lo stipendio da lavoratore, una volta in pensione avrebbe ricevuto un importo di 73,6. Nel 2040 sarà al 59,4%. Un lavoratore autonomo subirà invece un decremento ancor più preoccupante: nel 2010 il tasso di sostituzione era pari a 72,1%, nel 2040 scenderà addirittura al 45,5%.

In quale direzione sta andando il mercato della previdenza integrativa? La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), nella relazione del 2023 sull’andamento dei fondi dell’anno precedente, ha comunicato il numero dei lavoratori italiani iscritti alla previdenza complementare: solo il 26,3%della forza lavoro alimenta regolarmente un piano previdenziale. In sostanza solo un lavoratore su tre è iscritto ad una forma pensionistica privata e uno su quattro versa nel fondo pensione. Il gap esistente tra numero di lavoratori e aderenti ad un fondo pensione è enorme per un Paese come il nostro in cui la previdenza pubblica riuscirà ad assicurare solamente il 50% circa del tenore di vita dei cittadini. Da cosa dipende questo gap? La prima causa alla base di questa differenza è culturale. In Italia prevale una cultura assistenzialista in cui si delega lo Stato o si chiede allo Stato di soddisfare ogni esigenza e di risolvere ogni problema. La prima cosa da fare invece è chiedersi come provvedere autonomamente a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Il mercato bancario e assicurativo invece ha risposto celermente a questo bisogno, trovando nella previdenza integrativa una gallina dalle uova d’oro. Questa probabilmente è la seconda causa di una bassa partecipazione alla previdenza integrativa: i costi e la scarsa trasparenza. Sempre la Covip ha calcolato l’incidenza di questi ultimi sul risultato finale di un piano di previdenza integrativo: l’1% di costi annuali sostenuti per 35 anni comporta una riduzione della rendita finale del 18%. Un esempio pratico: costi di gestione annui 1%, rendita mensile di 820 euro invece che 1.000; costi di gestione annui 2%, rendita mensile di 640 euro invece che 1.000 euro.

Ma allora come bisogna affrontare la questione? La scelta dello strumento finanziario è l’ultima cosa da fare. La pianificazione previdenziale non può prescindere da una visione generale del patrimonio presente e futuro, individuale e familiare. Una corretta analisi matematico-finanziaria deve considerare molti fattori: tenore di vita attuale (reddito), inflazione, patrimonio finanziario investito, patrimonio immobiliare, patrimoni in successione, tassazione. Tutti questi dati sono funzionali ad una proiezione futura della propria capacità finanziaria di sostenere o incrementare nel tempo il proprio tenore di vita. Da queste analisi possiamo ricavare il corretto rapporto rischio rendimento per le soluzioni di investimento e quindi gli strumenti da utilizzare. Una vera pianificazione previdenziale che prescinda inequivocabilmente dalle provvigioni generate per i soggetti collocatori e che sia invece centrata sugli obiettivi degli individui e delle famiglie.

Gli strumenti presenti sul mercato non sono assolutamente equivalenti. A parità di versamenti spesso l’efficacia fra uno strumento e l’altro è enormemente diversa (costi, tassi di sostituzione, ecc…). Quello che l’utente deve sapere è che l’offerta previdenziale si divide fra due grandi categorie: i fondi negoziali, ovvero i fondi pensioni attivati da categorie professionali come commercio, industria, scuola ecc.. e i fondi privati, quelli gestiti da banche e assicurazioni, come i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici. Molto frequentemente la prima scelta deve essere indirizzata, se possibile in quelli negoziali, in quanto presentano strutture di costi decisamente più basse. La Covip ha calcolato il costo medio anno dei fondi pensione al 31 dicembre 2022 detenuti per 10 anni: fondi pensione obbligazionari, fondi negoziali 0,38%, fondi pensione aperti 1,08%, piani individuali pensionistici 1,93%; fondi pensione azionari, fondi negoziali 0,39%, fondi pensione aperti 1,71%, piani individuali pensionistici 2,70%.

Per informazioni ulteriori, rivolgersi allo Studio Cogliandro Raparo

