di Gianluca Ginella

Le avrebbe portato via i figli, non l’avrebbe accudita nonostante fosse malata e le avrebbe impedito di seguire correttamente le terapie mediche. Queste alcune delle accuse per un 52enne che è imputato al tribunale di Macerata dove oggi si è aperto il processo. Sotto accusa anche la donna, 59enne, con cui aveva iniziato una nuova relazione. Sia lei che lui sono accusati di sottrazione di minori. La coppia, sostiene il pm Francesca D’Arienzo, avrebbe portato via alla donna i figli che all’epoca avevano 11 e sei anni. Questi fatti sarebbero avvenuti nel 2020 in un comune del Maceratese.

L’uomo è poi accusato di ulteriori fatti che sarebbero avvenuti tra il settembre 2019 e il giugno del 2020. Secondo l’accusa avrebbe abbandonato la moglie che era gravemente malata e della quale, dice l’accusa, avrebbe dovuto avere cura date le condizioni di salute. Altra contestazione mossa all’uomo sono i maltrattamenti alla moglie. Si parla di minacce verbali (le avrebbe detto che «avrebbe dormito a fianco con una persona che l’avrebbe ammazzata»), in una occasione, all’incirca tra il gennaio e l’inizio del febbraio 2020, avrebbe picchiato la moglie con due sberle al viso.

Sempre secondo l’accusa le avrebbe messo contro i due figli minori, facendo in modo che si distaccassero completamente anche a livello affettivo dal lei. E ancora le avrebbe detto cose come «era meglio se ti buttavi dal balcone», che la sua malattia era una «punizione del Signore». Sempre secondo l’accusa nell’estate 2019, l’avrebbe indotta, abusando delle sue condizioni di salute, a firmare un documento in cui rinunciava ad ogni diritto sulle somme investite e cointestate che diventavano fruibili esclusivamente dall’uomo. Infine, dice ancora l’accusa, il 52enne avrebbe impedito alla moglie di seguire correttamente le terapie mediche, invitandola a non assumere farmaci e modificando un referto.

La vicenda era già passata al vaglio del gup del tribunale di Macerata che aveva disposto il non doversi procedere per i due imputati. La procura aveva impugnato la decisione e la Corte d’appello ha disposto il rinvio a giudizio per la coppia rimandando il procedimento a Macerata. Dopo questo giro di udienze il processo si è aperto oggi davanti al giudice Federico Simonelli. Gli imputati sono assistiti dall’avvocato Gianni Marasca. Parte civile si sono costituiti la donna a cui sarebbero stati portati via i figli, tutelata dall’avvocato Maria Squillaci, oggi sostituita dal legale Tiziano Luzi, e il curatore dei minori, assistito dall’avvocato Roberta Ippoliti.

* A tutela della parte offesa i nomi degli imputati vengono omessi