di Giovanni De Franceschi

Area camper di Fiastra, indagata tutta la giunta e un imprenditore. La procura ha chiuso l’inchiesta sulla vicenda dell’area camper in località Boccioni. Accusati di abuso di ufficio il sindaco Sauro Scaficchia, il vice Claudio Castelletti e l’assessore Stefano Baldi. E’ invece accusato di frode in pubbliche forniture il nipote del sindaco Scaficchia, Fabio Cagnini, della Cagnini Costruzioni srl, azienda che si è occupata della realizzazione dell’area camper. L’udienza preliminare davanti al gup è stata fissata per la prossima settimana.

Tutto nasce da due esposti del consigliere di opposizione Marcello Cocci che ha interessato della vicenda anche la Prefettura e ha poi anche presentato due mozioni con i colleghi Stefano Blanchi, Giancarlo Ricottini e Laura Sestili con cui chiedevano in sostanza alla giunta di ritirare in autotutela la delibera.

La procura ha poi avviato le indagini (curate dal pm Claudio Rastrelli) ed ora il procedimento è al vaglio del giudice giudice.

I fatti in base a quanto emerse dalle delibere. La vicenda inizia nel 2014, quando viene completata la realizzazione dell’area camper in località Boccioni, finanziata anche attraverso i fondi del Psr Marche 2007-2013, messi a bando dal Gal Sibilla. L’importo totale dei lavori è di 98.705 euro, diviso in due stralci. A vincere il bando, nel 2014 (sindaco Claudio Castelletti, attuale vice, ndr), è la Cagnini Costruzioni srl, di cui risulta essere amministratore unico, Fabio Cagnini, nipote della moglie del sindaco Sauro Scaficchia. Il primo stralcio dei lavori è di 56.236 euro, di cui 33.806 pagati attraverso i fondi del Psr e il restante attraverso l’affidamento in gestione per 20 anni dell’area alla ditta. Per disciplinare questa gestione a luglio dello stesso anno viene stipulata una convenzione con l’azienda. Nel documento, tra le altre cose, si prevede che l’azienda stessa possa a sue spese realizzare dei lavori di ampliamento. Lavori che il Comune poi certifica siano avvenuti per un totale a carico della ditta stessa di 42.469 euro. Passano sei anni e nel 2020 l’amministrazione comunale decide di partecipare a un altro bando, questa volta del commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, per un totale di 124mila euro destinati a riqualificare l’area camper. Ottiene i fondi, completa i lavori di riqualificazione e decide, contestualmente, di riprendersi l’area affidata in gestione alla Cagnini Costruzioni. E circa la metà dei 124mila euro ottenuti vengono utilizzati per rimborsare la ditta. In particolare, 42.469 euro per i lavori del secondo stralcio e 25.355 euro a titolo di risarcimento «per la parte residua non goduta» della gestione ventennale, come si evince dalla delibera del 19 gennaio 2021. Un totale dunque di 67.824 girati all’azienda. Senza però che l’azienda si sia mai occupata della gestione dell’area camper, così come certificato dallo stesso sindaco Scaficchia. A maggio 2020, infatti, il consigliere d’opposizione Cocci aveva presentato un’interrogazione, chiedendo al primo cittadino se l’amministrazione fosse «in possesso di documentazione comprovante l’avvenuta gestione dell’area nel corso di validità della convenzione». Scaficchia aveva risposto così: «Si precisa che il concessionario non ha mai avviato l’attività e proprio per tale motivo si è ritenuto opportuno rientrare in possesso dell’area».

Proprio questo il punto principale su cui vertevano gli esposti presentati in procura: perché la giunta nonostante la mancata gestione dell’area da parte del privato, ha comunque deciso di risarcirlo?