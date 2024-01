Sono giorni di intensa attività per la polizia locale di Macerata, che nella giornata di sabato ha messo a segno un tris di operazioni.

Nella mattinata, gli agenti hanno rivenuto a terra, in via dei Sibillini, all’altezza della Torre del boia, un involucro abbandonato contenente hashish. Stessa cosa si è verificata ai giardini Diaz, dove tra la vegetazione è stato ritrovato un altro involucro contenente lo stesso tipo di sostanza. Il materiale è stato sequestrato e si è proceduto a sporgere denuncia contro ignoti. Nel pomeriggio, invece, ai giardinetti di via Isonzo gli agenti hanno proceduto al controllo e all’identificazione di alcune persone che stavano sostando nell’area verde. Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché in possesso di un tirapugni che è stato sequestrato in quanto arma bianca che non si può detenere in luoghi pubblici.

Nel frattempo, però, il corpo si prepara alla ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, che cade il 22 gennaio. Lunedì verrà celebrata una messa organizzata dal comando di Macerata per ricordare il segno di unione e la statura morale del santo condannato a morte per aver anteposto, nel suo lavoro, lo spirito solidaristico e di servizio per la comunità. Secondo la leggenda, infatti, Sebastiano fu il comandante della prima legione posizionata a Roma a difesa dell’imperatore Diocleziano. Forte del suo ruolo, iniziò a diffondere il cristianesimo tra i funzionari e i militari di corte operando tra loro molte conversioni. Il suo atteggiamento però fu considerato un tradimento da parte dello stesso imperatore Diocleziano che ne ordinò la lapidazione. Venne così legato ad un palo e trafitto da tante frecce. «Mentre prosegue l’attività di controllo a fini preventivi da parte del comando – interviene l’assessore alla sicurezza Paolo Renna – attività di rispetto della legalità che riteniamo indispensabile per trasmettere sicurezza alla cittadinanza, anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza, strumento a volte fondamentale nelle attività di contrasto e di presidio del territorio, ci prepariamo ai festeggiamenti di San Sebastiano, esempio di coerenza e legalità a cui ispirarsi ancora oggi».

«Si rinnova l’appuntamento con i festeggiamenti per San Sebastiano, reso un simbolo di forza, coraggio e protezione a cui la Polizia locale si ispira ogni giorno – dice il comandante della polizia locale Danilo Doria – portando avanti attività finalizzate al benessere e soprattutto alla sicurezza, nell’accezione più ampia del termine, della comunità».