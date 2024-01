Lavori stradali di rigenerazione urbana su Piaggia della Biblioteca e Rampa Zara, cambia la viabilità. Il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza valida da lunedì 22 gennaio fino al 25 febbraio. Ecco cosa prevede.

Piaggia della Biblioteca: divieto di transito veicolare con sbarramento, eccetto addetti ai lavori, con creazione di un percorso pedonale. Via Padre Matteo Ricci: divieto di transito, eccetto residenti, operatori economici e mezzi di soccorso per raggiungere le aree private o per effettuare carico scarico con ingresso veicolare da via Gioberti, senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso via Ciccarelli e divieto di sosta 0-24 nel tratto compreso dal civico 1 al civico 5 e sul lato opposto. Rampa Zara: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro sugli stalli di sosta in concessione all’Impresa Generali spa, in base all’avanzamento dei lavori per rifacimento marciapiede e divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori da via Don Minzoni a via Armaroli.