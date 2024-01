Morta a distanza di tre mesi dall’investimento, condannato ad un anno per omicidio stradale un 46enne di Lanciano che vive a Montecosaro. Oggi si è svolto il processo davanti al gup Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata, con rito abbreviato. Il 2 novembre del 2021 la donna, Luigia Buratti, 86 anni, era stata investita da un furgoncino che stava facendo retromarcia, questo a Trodica di Morrovalle.

La donna aveva riportato gravi lesioni. Era stata ricoverata prima a Macerata e poi all’ospedale di Torrette e infine era stata trasferita al Santo Stefano dove era morta un paio di giorni dopo (il 4 febbraio del 2022).

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, la donna era morta a causa dell’incidente. La difesa sostiene che invece non ci sia un collegamento: «la donna è morta per una polmonite batterica – dice l’avvocato Olindo Dionisi, legale del 46enne -. Questo lo abbiamo sostenuto sia nel corso della discussione che in una memoria difensiva. Tra l’altro avevamo chiesto l’inutilizzabilità della perizia del medico legale perché è stata fatta non nei confronti dell’imputato ma nei confronti dell’Asur. Questo perché dopo che è morta il pm aveva nominato il medico legale per capire se ci fossero responsabilità di medici. Quindi il contradditorio con il mio cliente, nella relazione della consulenza tecnica, non c’è mai stato. Per questo avevo eccepito l’inutilizzabilità». Il legale, oggi sostituto in udienza dall’avvocato Emanuele Urbani, annuncia che farà appello «non posso credere che quell’investimento sia la causa della morte sopraggiunta a distanza di tre mesi per infezione batterica» conclude Dionisi.

(Gian. Gin.)