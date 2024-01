di Monia Orazi

Pecore virtualmente in passerella alla Milano fashion week. La lana resistente e forte delle pecore sopravvissane dell’alta Valnerina si è trasformata in capispalla e caldi indumenti invernali della linea uomo di Jordan Luca, protagonisti alla settimana della moda di Milano, durante la sfilata in passerella.

È stato un momento indimenticabile per Silvia Bonomi, giovane titolare dell’azienda agricola “La sopravvissana dei Sibillini” che qualche anno prima del sisma ha scommesso tutto sulla razza di pecore locali, frutto di un incrocio avvenuto secoli fa tra le pecore di razza vissana e le pecore merinos di razza francese, che l’abate di Rambouillet aveva portato in dono al papa. Un progetto nato per passione, con pochi capi di una razza in via di estinzione, perché non più remunerativa sul mercato, con grosse difficoltà a commercializzare la lana.

Con il suo carattere tenace, puntando sulla biodiversità e la conservazione della razza e il benessere animale, Silvia Bonomi ha allargato il gregge, non arrendendosi mai alle difficoltà post terremoto. Ha intrecciato collaborazioni ed avviato progetti, fino a materializzare il sogno di usare quella lana per capi pregiati di moda. Un sogno racchiuso nell’etichetta cucita sui capi che recita: “Sopravissana dei Sibillini-wool products. Ussita parco nazionale dei Monti Sibillini” e un iconico montone a simboleggiare il marchio.

Con queste parole Silvia Bonomi racconta la sua avventura milanese: «Brillavano quelle maglie, quelle giacche, quel gilet. Brillavano come un vessillo, come le radici di un intero territorio che resiste, che tenacemente ancora combatte, che non si da per vinto e vuole a tutti i costi tornare alla ribalta, anche arrancando con le unghie e con i denti.

Brillavano, e nella loro luce rilucevano vita, resistenza ed energia. Brillava quella lana, in questi capi ideati e realizzati in esclusiva da JordanLuca, riflettendo tutta la forza e le energie di una partnership che vuole farcela, vuole affacciarsi al mondo per presentare quella bellezza e quella ricercatezza che in Italia si può ancora creare. Un’emozione fortissima, indescrivibile».

Il marchio Jordan Luca rappresenta una casa di moda con sede a Londra, fondata da Jordan Bowen e Luca Marchetto nel 2018, che unisce la cura nella sartorialità italiana allo stile inglese, con un approccio olistico al mondo del fashion.

La sfilata si è tenuta nei magazzini della stazione centrale di Milano, con un’ambientazione che richiama la city di Londra. La maison Jordan Luca ha investito lo scorso anno nell’allevamento di Silvia Bonomi, per sostenere il recupero della razza sopravissana in via di estinzione. Diversi capi sono realizzati con la pura lana delle pecore, che i due stilisti hanno voluto conoscere personalmente. Nella partnership sono coinvolte altre piccole aziende agricole: le Pecore gialle strettura, Annalisa Perelli, Fabrizio Federici, il Gallo latino, Maria Pulcini, asd la Brigata degli Unicorni, Agricola San Maurizio, Nativo, Lanatura filati.

A Silvia Bonomi sono arrivate le congratulazioni da parte della sindaca Silvia Bernardini: «Vivissimi complimenti a chi ha scelto di vivere ad Ussita ed ha scelto di portare avanti un lavoro, una tradizione, una scommessa e sta dimostrando che credere in un sogno a volte ripaga. Complimenti all’azienda agricola “La Sopravissana dei Sibillini” di Silvia Bonomi. Orgogliosi che una nostra concittadina dia lustro ad Ussita».