Continua l’ impegno delle associazioni “Insieme in Sicurezza” e “Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza” contro la droga e contro tutte le forme di dipendenza patologica. Ieri, su invito del Lions di Macerata Sferisterio, le due associazioni hanno partecipato all’incontro sulla legalità e sul pericolo della droga nell’auditorium di Sant’Agostino a San Ginesio con i genitori degli alunni e delle alunne della scuola media Ugo Betti di San Ginesio. L’incontro, segue quello organizzato l’11 dicembre con gli alunni e le alunne di sei classi dello stesso istituto.

Di fronte ad una folta presenza di genitori interessati all’argomento, il presidente Fulvio Del Monte del Lions ha introdotto la discussione sottolineando il valore della prevenzione e della legalità.

Il presidente di Insieme in Sicurezza Romeo Renis, in apertura del suo intervento ha fatto cenno al ruolo dell’associazione di volontariato che rappresenta, sui valori di prevenzione, di legalità, di sicurezza urbana e sul concetto di “mutualità di vicinato” a cui lo statuto fa riferimento. Ha puntato molto sul valore della famiglia e sul ruolo indispensabile delle agenzie educative (scuola, oratori, associazioni sportive, istituzioni). In particolare ha trasmesso delle immagini dei vari tipi di droga presenti sul mercato illegale e sugli effetti prodotti dalle stesse e riportato varie statistiche in cui si evidenzia che un’alta percentuale di ragazzi e ragazze fanno la loro prima esperienza con l’alcol e con le droghe già a 11 anni.

Il presidente dell’Associazione “Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza” Giuseppe Bommarito ha evidenziato come le ragazze e i ragazzi giovanissimi sono le vere “prede” degli spacciatori. «Sono adolescenti senza le sufficienti conoscenze per difendersi, quindi, ottenerne la dipendenza significherebbe per loro un “bancomat” da usare per decine di anni. Per le organizzazioni criminali la droga costituisce l’affare più remunerativo che esista, il modo più celere per guadagnare sulla pelle dei giovani. L’adescamento avviene spesso con le frasi, “prova, se non ti piace non la prendi più” oppure “fatti tanto tu sei forte quando vuoi smetti” o ancora “vedi come ti senti meglio”. Sono tutte frasi dette ben consapevoli della loro falsità, ben sapendo che l’entrata nel tunnel è facile e celere, mentre l’uscita è dannatamente difficile. Oramai non ci sono più i consumatori per sostanza singola ma i cd. poliassuntori». L’avvocato Bommarito ha invitato i genitori a documentarsi bene sui varie tipi di droga, sugli effetti, sui sintomi evidenziati, sui segni indelebili che lasciano, affinché siano più preparati ad educare e contrastare le azioni degli spacciatori sui figli.

Il dottor Giorgio Tombesi, componente del Lions Macerata Sferisterio, promotore dell’iniziativa, ha illustrato gli effetti negativi derivanti dalle varie dipendenze, l’incidenza che hanno sul corpo umano ed il pericolo prodotto sulla parte celebrale del corpo.

Infine, Giorgio Iacobone, presidente onorario dell’associazione Insieme in Sicurezza ha gestito tutte le domande dei genitori presenti i quali, fra le altre cose hanno espresso apprezzamento e ringraziamento a tutte le associazioni interessate ed in particolare ai docenti e la direzione della scuola.