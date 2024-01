Inaugurato il nuovo marciapiede in località Macina a Mogliano. La sindaca Cesetti ha aperto il discorso ringraziando «coloro hanno reso possibile la realizzazione del marciapiede, indispensabile per la sicurezza stradale dei pedoni, costretti a camminare sul bordo della strada. Questo marciapiede in più va ad aumentare il decoro urbano alla frazione Macina, che rappresenta uno dei principali ingressi del paese». L’intervento, per il miglioramento della sicurezza della circolazione sulla rete stradale presente nel territorio, è stato finanziato per un tratto con fondi regionali e la parte rimanente con fondi comunali.