Si torna alla normalità. Da mercoledì storico le bancarelle del mercato settimanale del centro torneranno nelle consuete location dopo che, nel mese scorso, erano state spostate momentaneamente in viale Puccinotti per consentire l’installazione della pista di pattinaggio in piazza Mazzini. Di conseguenza da mercoledì verrà ripristinata anche la consueta viabilità in viale Puccinotti.

Il trasferimento aveva riguardato alcune decine di bancarelle, praticamente tutte quelle che abitualmente stazionano in piazza Mazzini più alcuni operatori di viale Trieste interessati dal cantiere di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Il cambio temporaneo aveva diviso gli animi, tra i favorevoli a uno spostamento definitivo e coloro che invece preferiscono il posizionamento classico: chissà se le valutazioni emerse in queste settimane influiranno sulla ventilata revisione degli stalli del mercato del mercoledì, nel mirino dell’amministrazione comunale da tempo.