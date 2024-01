Investita da un’auto, una 80enne trasportata a Torrette. E’ successo intorno alle 11 in via Bartolomeo Eustachio, nel centro urbano di San Severino.

Sarà la polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso, a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente una 80enne settempedana stava attraversando la strada quando è stata travolta da una vettura, una Citroen C2, condotta da una donna, anche lei del posto.

Un impatto molto violento, immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure del caso e poi hanno trasportato in ambulanza la donna all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. La conducente del veicolo è stata sottoposta a prova etilometrica. Si stanno visionando anche le telecamere della videosorveglianza urbana per chiarire con esattezza quanto accaduto.

(Redazione Cm)