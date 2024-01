«Spacchettamento della dirigenza tecnica sotto la supervisione del Consiglio comunale»: è questo l’obiettivo della richiesta della maggioranza consiliare di Macerata al sindaco Sandro Parcaroli secondo l’ex dirigente Gianluca Puliti.

«Mi pare doveroso – scrive l’ex vice segretario comunale – ritornare sulla pubblicazione della lettera del Segretario generale e dei miei ex colleghi dirigenti del Comune di Macerata, che esprime sorpresa per la mancata proroga del comando della dirigente del Comune di Recanati, in prestito part time da ormai due anni. Quella lettera, con ogni probabilità, ha prodotto effetti non voluti e, oltretutto, è stata prontamente strumentalizzata. E’ di tutta evidenza come in Giunta, ma anche tra Consiglio Comunale e Giunta, ci siano dei conti da regolare e uno dei terreni di scontro sia diventato il ruolo del dirigente del Servizio tecnico a cui la stessa Giunta, a suo tempo, ha affidato Lavori pubblici, Urbanistica e tutti i progetti del Pnrr. Praticamente tutto.

La lettera in questione, oltre a tributare un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto dalla collega di Recanati, si presta a essere letta come un segnale di malessere e insoddisfazione. Proprio per questo sarebbe stata necessaria una presa in carico seria e l’apertura di un confronto costruttivo con il vertice della burocrazia comunale. E invece si è assistito ad alcune prese di posizione, spesso rese pubbliche da indiscrezioni e retroscena, caratterizzate da un’ostentata irritazione e da un’insensata voglia di rivalsa. Tutto questo viene comunicato ai diretti interessati a mezzo stampa, anziché riunirli nel chiuso di una stanza e analizzare e affrontare con loro i problemi con franchezza e, se necessario, anche con durezza. Il che, naturalmente, non aiuta a comprendere e a ricomporre, ma solo a divaricare. Da quanto si apprende, sembra proprio che ci sia un serio deficit nell’azione dell’Amministrazione complessivamente intesa, la quale, come non esita a attribuirsi meriti e successi, così deve assumersi anche la responsabilità delle cose che non funzionano. A cominciare dalle scelte organizzative e di politica del personale in tema di programmazione del Pnrr».

Alla base c’è, secondo Puliti, la scelta dell’amministrazione che non ha ritenuto, come invece hanno fatto altri Comuni, di rafforzare adeguatamente la sua struttura per far fronte al carico di lavoro inusitato che il Pnrr reca con sé: «Proprio per questo – prosegue il dirigente – postula un impiego straordinario e prioritario di energie e risorse. La Giunta, invece, ha inteso concentrare responsabilità e funzioni sull’unica struttura tecnica del Comune. Sindaco e assessori devono aver pensato che non fosse necessario svincolare gli uffici da queste nuove incombenze, potenziando gli organici, decentrando le responsabilità e costituendo centri di direzione ad hoc con dotazioni conformate alle nuove necessità. Anzi, hanno persino ritenuto che ce ne fosse d’avanzo e così hanno fatto anche a meno del comando della dirigente di Recanati. Se parliamo di opere pubbliche un dato è costante. Il Comune è sempre in ritardo (spesso anche grave) sulla tabella di marcia. La lista è lunga, le opere sono importanti e a tutti note. Vorrei aggiungere all’elenco anche la riqualificazione della Terrazza dei Popoli, il cui cantiere non solo è fermo da mesi, ma appare in stato di abbandono. Un esempio d’indecorosa incuria, che rischia di essere sanzionato secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di polizia urbana.

Quando si tratta di manutenzioni e di lavori pubblici il tempo non può essere una variabile indipendente. Ce lo rammentano, per fare qualche esempio, gli evidenti e perduranti dissesti del manto stradale di Via Roma, della strada di scorrimento Enrico Mattei, di via Ghino Valenti. In questi casi il ritardo mette a rischio la sicurezza degli utenti della strada, con particolare riguardo per quelli che viaggiano su due ruote. Procrastinare l’intervento può anche significare un pericolo per l’incolumità delle persone. Alla base di questa situazione ci sono sicuramente anche ragioni tecniche e di contesto, ma, a maggior ragione, non possono ritenersi estranee le scelte organizzative. Se le poche energie disponibili devono essere indirizzate verso le opere che, come quelle del Pnrr, hanno una scadenza da rispettare, pena la perdita del finanziamento, poi non ci si può lamentare se i lavori soggetti all’ordinaria programmazione vengono trascurati.

Lo stato dell’arte restituisce l’impressione di un’organizzazione comunale che, da tempo, è giunta al limite delle sue capacità e che non è in condizione di fare tutto e allo stesso tempo. Gli uffici sono continuamente esposti e logorati dalle crescenti pressioni, oppressi da un carico di lavoro eccessivo, sofferenti per doversi quotidianamente confrontare con una catena di comando costantemente distratta da altre incombenze».

E’ in questo quadro che si invoca una nuova riorganizzazione della struttura comunale che “riequilibri i carichi di lavoro” e che “armonizzi i settori”: «Non so cosa ne pensino i lettori – conclude Puliti – ma a me pare un segnale di aperta critica nei confronti del Sindaco e della sua Giunta, che vengono rimproverati quanto meno di non aver compreso le difficoltà che ha determinato il Pnrr o, peggio, di aver perso tempo prezioso con la riorganizzazione dello scorso anno, perpetuando, per scarso coraggio o poca lungimiranza, un sistema organizzativo che si è rivelato insufficiente e inadeguato. La maggioranza, però, dice anche di più. Evidentemente non si fida abbastanza di Sindaco e Giunta per limitarsi a invocare un cambiamento nelle strategie organizzative dell’Ente. Vuole anche avere il controllo sulla proposta di riorganizzazione, intervenendo direttamente in un ambito che invece è prerogativa della Giunta, ovvero la potestà organizzativa.

C’è qualcuno nell’Amministrazione, che vuole la prova di forza, anche se questo può essere foriero di danni e di guasti irreparabili. Speriamo che almeno sia utile l’esempio di Andrea Bocelli e della sua Fondazione che lo scorso 22 novembre hanno consegnato alla città la nuova scuola di Sforzacosta, realizzata in tempi record e nel rispetto puntuale del timing a suo tempo preannunciato. Un lavoro egregio e un grande evento per Macerata, ma anche una lezione di buona organizzazione, di efficienza e di serietà che, però, rende inevitabile il confronto con quanto (non) riesce a fare l’Amministrazione Comunale».