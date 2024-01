Auto sequestrata e denuncia, per violazione dei sigilli, per un 20enne fermato dalla polizia locale di Macerata in viale don Bosco durante un’operazione di controllo del territorio. Il giovane si era reso protagonista di un episodio simile nel novembre scorso, quando era stato fermato dagli agenti ed era risultato privo di patente e il mezzo di assicurazione e per questo l’auto era stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Gli agenti della Polizia locale, inoltre, dopo la segnalazione per uno scooter parcheggiato irregolarmente in via Urbino, sono intervenuti sul posto e, dopo aver eseguito gli accertamenti del caso, hanno scoperto che il mezzo risultava essere stato rubato il 27 dicembre e hanno così proceduto al suo sequestro.