Negli ultimi quattro anni ad ogni inizio di nuovo anno l’amministrazione comunale di Mogliano in collaborazione con l’associazione Pro Mogliano, ha organizzato la cerimonia di benvenuto ai bambini e bambine nati nell’anno precedente. E così è stato anche quest’anno. I neonati sono stati salutati dalla Pro loco con un grazioso bavaglino con l’ormai conosciutissimo cuore “Amo Mogliano”. L’amministrazione comunale, oltre ad un buono spesa. ha consegnato prodotti farmaceutici donati dalle aziende Ganassini, Laborest e Buona.

«Il benvenuto ai bambini – dice l’amministrazione – vuol essere il riconoscimento condiviso della ricchezza che ogni nuova nascita, evento unico e irripetibile, contiene in sé speranze, progetti e aspettative che, dalla singola famiglia, si allargano a tutta la comunità. Ogni nuova vita è un dono prezioso che i genitori, in questi anni così complessi, hanno saputo accogliere con fiducia. Questo incontro rappresenta, unitamente alla cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni di Mogliano, una concreta opportunità per essere vicini ai più piccoli e ai giovani, i quali sono l’espressione più immediata di tenerezza e di vitalità del paese. Si ringrazia la Sifa spa per le scatole e l’azienda vivaistica “La Valle del Sole” per le piantine di alloro».