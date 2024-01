Cena “gratis” a base di fiorentine, denunciati due uomini del Fermano. I fatti risalgono allo scorso settembre quando al ristorante “Alla Scaletta” di Casette Verdini di Pollenza, due clienti sono entrati e hanno ordinato due fiorentine del peso di oltre un chilo.

I due uomini hanno cenato con contorni, bevande, amari, caffè e poi, come ha raccontato la figlia di uno dei titolari, Benedetta Giustozzi, «verso le 22 hanno approfittato di un momento in cui io ero in cucina e mia cugina alla cassa a fare il conto per altri clienti, per andarsene frettolosamente senza pagare». La titolare non li conosceva anche se aveva sospettato che fossero persone che avevano già cenato nel ristorante. Sulla vicenda sono partite le indagini dei carabinieri della stazione di Pollenza che hanno individuato i due uomini che avevano cenato senza pagare lasciando anche un conto che sarebbe di circa cento euro. Si tratta di una coppia del Fermano.