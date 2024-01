La stazione di Macerata del Soccorso Alpino ha svolto le elezioni per le nuove cariche, in vigore per i prossimi 3 anni. Rinnovato il comando da capo stazione a Francesco Gargano, subentra come vice capo stazione vicario Massimo Riganelli e come vice capo Simone Mazzufferi. Uscenti Fabio Guzzini e Giuseppe Riccioni.