Cinquantasei controlli effettuati nelle Marche dai carabinieri del Nas, all’interno di attività commerciali dedite alla produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di olio.

Complessivamente, sono state rilevate inadeguatezze sul 25% di quelle ispezionate, con sanzioni elevate per un totale di 10.200 euro che, in linea di massima, hanno riguardato la non corretta etichettatura dell’olio e la pulizia dei locali.

Nella provincia di Macerata, le ispezioni hanno riguardato 11 attività. Tre non sono risultate in regola e sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa. Elevate 3 sanzioni per un totale di 3mila euro.

In provincia di Ancona, in un ristorante ed un negozio di vendita di alimenti, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 815 litri di prodotto commercializzato come olio extravergine di oliva che, all’esito delle analisi, è risultato sofisticato mentre, una terza azienda, è stata diffidata per non conformità rilevate sulle etichette con contestuale sequestro amministrativo di complessivi 160 litri di olio di oliva.

In particolare, nella provincia dorica sono state controllate 32 aziende, constatando che 8 non erano in regola. Sette sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa. Sono state elevate un totale di 9 sanzioni per un importo complessivo di 7.200 euro.

In provincia di Fermo i controlli hanno interessato 2 aziende di cui una è risultata non conforme riguardo ad anomalie strutturali e, pertanto, è stata segnalata mentre nell’Ascolano sono state ispezionate tre aziende ed una segnalata per inadeguatezze strutturali.

Nel territorio di Pesaro Urbino, sono state visitate 8 strutture e una è stata segnalata all’Ast.