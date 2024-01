Giovedì 21 e venerdì 22 dicembre si sono aperte le porte al “Galilei”: sorridenti e preparati allievi e allieve di biennio e triennio si sono resi disponibili, sotto la guida dei loro insegnanti, ad accompagnare giovani studenti del terzo anno di scuola secondaria di I grado della provincia di Macerata che, insieme ai genitori, si sono presentati, con le loro curiosità e tutto l’interesse ad intraprendere un percorso formativo ricco di soddisfazione, presso il liceo scientifico della città.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini, accogliente e propositiva come di consueto, con le docenti di Matematica e Fisica del progetto “Orientamento in ingresso”, ma anche insieme a numerosi altri insegnanti di ciascuno degli indirizzi e delle curvature degli studi liceali, hanno coordinato gli studenti in erba in un percorso di scoperta delle peculiarità del Liceo scientifico odierno, che, nonostante abbia compiuto 100 anni, esprime straordinaria vitalità e continua a conquistare l’attenzione dei discenti.

In attesa delle prossime date di domenica 14 e sabato 20 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, utili ad accogliere coloro che si iscriveranno al Liceo il prossimo anno scolastico, lunedì 15 gennaio inizierà anche l’apprezzato progetto “Un giorno al liceo”, sempre riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di I grado, che potranno avvalersi dell’opportunità di sperimentare la frequenza delle lezioni mattutine al Liceo per un’intera giornata. Numerosi studenti di diverse scuole, sia di Macerata che dei paesi limitrofi, suddivisi in gruppi di 18/20 ragazzi per ogni mattinata, saranno inseriti o in una classe prima o in una classe seconda della sede succursale del “Galilei” di via Gramsci e affronteranno attività di laboratorio di Fisica, Scienze, Matematica, seguendo anche lezioni di Latino, Italiano e Inglese. Ciascuno studente riceverà, al termine della mattinata, un attestato di partecipazione. Come avvenuto lo scorso anno, sono già numerosissime le richieste pervenute per il progetto “Un giorno al Liceo”.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini e lo staff del “Galilei” ringraziano quanti si impegnano per la riuscita di Scuola aperta, in particolare le professoresse Marcelli, Ascenzi, Ciucci e Tarquini e tutti i docenti e gli studenti del liceo coinvolti negli Open Day.

(Articolo promoredazionale)