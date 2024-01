Simone Paolo Ricci presenterà a Pollenza sabato 13 gennaio alle 18 nella sala convegni del palazzo comunale, il suo nuovo libro “La società on demand e l’illusione dell’onniscienza”, edito da Armando Editore. All’evento, presentato da Alessandro Farinelli, interverranno lo psicologo Francesco Giubileo e il maestro Alessandro Rinaldi.

Ricci esplora l’illusione dell’onniscienza nella società On demand ed esamina come le aspettative e le esigenze cambino con l’evoluzione tecnologica, analizzando come questo crei conflitto con la vita reale. Tutti i motori di ricerca che abbiamo oggi a disposizione, oltre che le piattaforme video, ci permettono – come scritto nella quarta di copertina – di avere tutto a disposizione “everything, everytime and everywhere”; in questo modo i circuiti mentali dei fruitori possono mutare adattandosi spontaneamente all’evoluzione tecnologica.

«Questo diviene l’enorme ed insanabile conflitto di questa epoca: la mancanza di corrispondenza tra le regole applicabili alla vita on demand e quelle che troviamo nella vita reale, fatta di orari da rispettare, figli e coniugi con cui confrontarsi, relazioni familiari e di vicinato, colleghi con cui rapportarsi». La vita on demand appare, dunque, come un feroce doping per l’individuo, rende falsamente onnipotenti, virtualmente onnipresenti. Alterazioni disfunzionali delle aspettative e personalizzazioni radicali dei contenuti disponibili.

Simone Paolo Ricci ha studiato Sociologia all’università di Urbino, dove si è specializzato in Politica e Società Internazionale, approfondendo la questione del rapporto tra “dissociazione percettiva e consenso politico”. Nel 2019 ha pubblicato con Armando Editore il saggio “La percezione della sicurezza nella società contemporanea”, richiamando la “Broken Windows Theory” di Wilson e Kelling del 1982. Nel 2022 è stato co-autore della biografia “Mister promozioni, la storia di Fabrizio Castori”.