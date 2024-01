di Monia Orazi

E’ in corso una raccolta fondi a Fiastra per arredare la biblioteca che sarà intitolata alla memoria di Pietro Polverini, il 30enne di Fiastra scomparso un paio di mesi fa. Da settimane i ragazzi del paese collaborano con il Comune alla realizzazione del progetto “Una biblioteca per Pietro”, insieme alle associazioni Aquila asd e Ricostruiamo Fiastra. Si tratta di una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela per l’acquisto di materiali e arredi per istituire la “biblioteca Pietro Polverini” a San Lorenzo al Lago: un luogo dove poter non solo leggere, studiare e fare ricerca, ma anche dove poter fare comunità, ritrovarsi, vedere film, ascoltare musica.

«Sono passati due mesi dalla scomparsa del nostro amato Pietro, un ragazzo che ha dedicato la sua vita alla lettura, alla scrittura e allo studio e che si è impegnato tanto per diventare insegnante e diffondere così la sua passione per la cultura tra nuove generazioni – spiegano i promotori dell’iniziativa – Pietro ha conseguito la laurea magistrale in filosofia con il massimo dei voti e stava per ultimare il percorso di studi in Lettere, per poter concretizzare il sogno di insegnare a scuola. Appassionato di poesia e letteratura, aveva da poco pubblicato un libro di poesie intitolato “Indice sommario di sbiadimento” ed era conosciuto nell’ambiente letterario ed accademico per le sue pubblicazioni saggistiche su varie riviste. Tra le sue passioni c’erano la musica, il cinema e lo sport, soprattutto il tennis. Il suo forte spirito aggregativo lo ha portato a farsi conoscere e voler bene da tantissime persone appartenenti ai più svariati ambienti. Pietro era molto legato al suo paese natale, Fiastra, dove viveva con la sua famiglia e frequentava le persone con cui era cresciuto».

La raccolta: che ha l’obiettivo di raccogliere 5mila euro, non è lontana dal traguardo: al momento siamo a 3.500 euro. «Il sisma del centro Italia del 2016 ha reso inagibile il vecchio centro di lettura. Questo luogo era frequentato assiduamente da Pietro e da tutti i giovani della vallata per studiare e per ritrovarsi insieme. In un paese piccolo come il nostro è fondamentale fare comunità, per tutti e soprattutto per le generazioni future. Nel profondo vuoto che la perdita di Pietro ha generato nella popolazione di Fiastra, si è riflettuto a lungo su come sarebbe stato possibile tenere vivo il suo ricordo e continuare a diffondere le sue passioni tra i giovani. Abbiamo pensato, quindi, che il modo migliore fosse quello di istituire una biblioteca, intitolata a Pietro, che funga da centro di lettura, aggregazione e studio in cui svolgere attività ricreative e culturali. Questa raccolta fondi ha l’obiettivo di acquistare materiali, arredi, dispositivi multimediali e tutto il necessario alla predisposizione di questo spazio. Ringraziamo in anticipo chiunque vorrà donare, aiutandoci a tenere vivo il ricordo di Pietro tra noi e a realizzare un suo sogno».