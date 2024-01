di Pierpaolo Pierleoni

Aveva 52 anni, compiuti da appena una settimana, Euro Pistonesi, la vittima dell’incidente di ieri sera sulla provinciale Castellano a Sant’Elpidio a Mare. Lui con la sua bici ed un furgone, un Mercedes Sprinter, condotto da un uomo della zona viaggiavano nello stesso senso di marcia e si erano lasciati alle spalle da qualche centinaio di metri il centro abitato della frazione elpidiense.

Un tratto rettilineo, ma non illuminato, Pistonesi sta rientrando da Porto Sant’Elpidio, gli manca appena un centinaio di metri per arrivare a casa. Ma arriva l’impatto del lato destro del furgone con il ciclista, che viene sbalzato a terra. Starà ai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare ricostruire nel dettaglio la dinamica ed il punto d’impatto.

Il conducente si ferma e lancia l’allarme, ma le condizioni del 52enne appaiono subito disperate. Non riprende più conoscenza dopo l’impatto, la bicicletta finisce a terra a pochi metri dal corpo. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. Pistonesi viveva in un’abitazione lungo strada Castellano, nello stesso stabile risiede anche il fratello, tra i primi ad accorrere dopo l’incidente.

Il 52enne aveva una lunga esperienza lavorativa come parrucchiere e per molti anni ha esercitato l’attività a Pescara, dove è stato uno dei titolari di un salone. Frequentava ancora abitualmente la città abruzzese e spesso vi si recava in treno per fare ritorno a casa verso sera, proprio come è capitato ieri. Sognava di trasferirsi in Spagna, in particolare nella provincia di Malaga, aveva cercato contatti ed opportunità lavorative per spostarsi da quelle parti. A Castellano era un volto noto, era facile vederlo spostarsi in bicicletta, quello stesso mezzo su cui ieri sera ha trovato la morte.

Sul corpo del 52enne la procura ha disposto l’autopsia che verrà effettuata presumibilmente già nella giornata di oggi. Per il conducente del furgone, posto ovviamente sotto sequestro, è stato disposto, come da prassi, l’esame del tasso alcolemico e quello tossicologico.