Delegazione del Rotary Club di Macerata e della Croce Verde di Macerata al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Macerata per portare doni, messi a disposizione della Croce Verde e raccolti al proprio centro della solidarietà, insieme alla Befana e dare un momento di gioia ai bambini del reparto (li hanno consegnati sabato).

Il presidente Aldo Alessandrini ed una delegazione dei soci del Rotary, tra i quali il sindaco Sandro Parcaroli ed il prefetto del club Gianni Pigliapoco, quest’ultimo anche in rappresentanza della Croce Verde, hanno avuto modo così di visitare il reparto accolti dal primario Marina Fornaro e dal suo staff e di congratularsi per l’efficienza e la cura del reparto la professionalità e l’amorevolezza riposta nei confronti dei piccoli ospiti da parte dello staff medico ed infermieristico.

Non sono mancati momenti di tenerezza alla vista della Befana da parte dei bambini sorpresa e stupore nei loro occhi. «Ringraziamo la socia Rotary Mirella Staffolani, già medico del reparto di pediatria, ha reso possibile la visita in giorno che sebbene di festa necessita sempre di un alacre lavoro nel reparto in questione», commenta il presidente del Rotary Aldo Alessandrini.

Il club ha anche ripreso, dopo la pausa dettata dal Covid, la visita annuale agli ospiti della casa di riposo a Villa Cozza durante le festività natalizie e l’azione di volontariato con il Rotaract (la parte giovanile del Rotary Club).

Quest’anno la scelta è caduta per il 7 gennaio: nel pomeriggio il Rotary Club è stato presente unitamente al Rotaract alla casa di riposo Ircr di Macerata per la tombolata con gli anziani. È questo un momento di incontro e di divertimento che è diventato nel corso degli anni molto desiderato e partecipato grazie anche alla particolare sensibilità per gli anziani del socio Rotary Giorgio Mancini, già primario del reparto di geriatrica dell’ospedale di Macerata.

Presente anche il personale di assistenza per portare aiuto negli spostamenti e nella sistemazione degli ospiti e il nostro ringraziamento va anche a loro per la loro dedizione in particolare alla responsabile Letizia Concini ed al presidente dell’Ircr Amedeo Gravina. Il contatto umano, la compagnia, il sorriso, la voglia di vincere sono le particolarità e la bellezza di questo ritrovo annuale.

È stato riproposto in questa occasione un armadio detto “Armadio della riattivazione” dove sono conservati giochi da tavolo, carte da gioco, libri, quiz, cd con canzoni degli anni presenti e passati, colori, creme e profumi e tanti altri oggetti utili ai giovani del Rotaract per la riattivazione delle capacità mentali e la stimolazione degli anziani.

«L’incontro, il colloquio e la gentilezza tra generazioni di giovani e anziani rappresentano da sempre la migliore medicina – fa sapere Alessandrini – d’altro canto anche il giovane volontario realizza che questo service non è perdita di tempo, ma una conquista che porta all’aumento dell’autostima, alla maggiore comprensione delle dinamiche sociali, all’affermazione concreta dei propri valori, al rafforzamento dei legami con la comunità. È questo principalmente il senso di questo semplice evento».