Maltrattamenti a moglie e ai due figli minorenni, condannato a due anni un 55enne albanese, residente in un comune dell’entroterra maceratese. Prescritta l’accusa di lesioni personali. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata.

Il processo si è svolto davanti al giudice Andrea Belli. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini, l’uomo avrebbe avuto atteggiamenti violenti, maneschi e prepotenti verso la moglie, e il figlio e la figlia minori. L’accusa parla di «ogni sorta di violenza sia fisica che psicologica», e di «sopraffazione e prevaricazione tali da comprometterne il loro equilibrio psicologico» e spingerli (la moglie e la figlia) ad abbandonare la casa e andare dai nonni paterni.

I fatti sarebbero andati avanti sino al novembre del 2015. E per l’accusa l’uomo avrebbe maltrattato i figli «sin dalla loro prima infanzia». Avrebbe picchiato la figlia con schiaffi quando non obbediva e avrebbe picchiato il figlio «con una violenza inaudita, per motivi del tutto futili», come la sua perdita di concentrazione o distrazione. In un caso, che risale al 24 aprile 2015, l’uomo avrebbe colpito moglie e figlia causando loro contusioni al viso e alla coscia con prognosi di 10 giorni (da qui la contestazione di lesioni personali da cui è stato prosciolto perché i fatti sono prescritti). L’imputato è assistito dall’avvocato Luca Pascucci. Parte civile si era costituita la moglie, tutelata dal legale Alberto Piloni.



(Gian. Gin.)