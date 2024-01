Venerdì 12 gennaio alle 15 nella biblioteca del liceo classico e linguistico “G. Leopardi” di Macerata sarà inaugurata la mostra “Viaggi e viaggiatori nella biblioteca del liceo Leopardi di Macerata”, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, Angela Fiorillo, e curata dal professor Stefano D’Amico, che ne ha predisposto anche il catalogo.

Saranno esposti circa ottanta volumi della biblioteca storica, pubblicati a partire dal 1880 e accomunati dal tema del viaggio nelle sue varie forme: l’esplorazione militare e scientifica, il viaggio di piacere e dei missionari, le biografie di esploratori e le storie delle esplorazioni, i saggi su popoli e culture extra-europee fino ai romanzi coloniali. Tutto il mondo sarà rappresentato: dall’Africa all’Asia, dalle Americhe alle Regioni polari, dalla conquista dell’Everst alle traversate oceaniche.

Accanto ai personaggi più famosi, come Cristoforo Colombo, padre Matteo Ricci, Umberto Nobile o Folco Quilici, si avrà modo di conoscere i meno famosi, come Antonio Cecchi, Vittorio Bottego o Luigi Amedeo di Savoia, e i praticamente sconosciuti, come Antonio Locatelli, Tenzing Norgay Sven Hedin, Salomon August Andrée, Felice Scheibler Raimondo Franchetti. E poi i resoconti di giornalisti e scrittori come Arnaldo Cipolla, Ester Lombardo, Luigi Barzini, Mario Appelius, Egisto Corradi, Folco Quilici, Franco Fortini, Riccardo Bacchelli e tanti altri, tutti documentati nel catalogo.

Particolarmente interessanti, sotto l’aspetto storico-documentario, sono infine i dieci volumi della Collezione di Opere e di Monografie a cura del Ministero delle Colonia e i tredici volumi degli Annali dell’Africa Orientale, pubblicati durante il ventennio fascista. Ogni volume è corredato da un eccezionale apparato grafico e fotografico, che è stato tutto digitalizzato e sarà consultabile su pc. Per contestualizzare tutto questo materiale interverranno i docenti del Liceo Leopardi, Marcello De Giorgio e Mario Rinaldi, con due relazione sul colonialismo italiano tra fine XIX e prima metà del XX secolo, e i professori dell’Università degli Studi di Macerata, Sara Lorenzetti e Luigi Lacchè, rispettivamente con una relazione sulla letteratura di viaggio e sul rapporto tra i viaggi di esplorazione e le nuove scienze sociali nate a cavallo del XX secolo.

«La mostra sarà aperta al pubblico durante le giornate di Scuola aperta (sabato 13 e 20 gennaio, 15-19; domenica 14, 10-13,30; domenica 21 15-19) e da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio, dalle 15 alle 17 – si legge in una nota dell’istituto – .Un ringraziamento infine agli Amici del Liceo classico G. Leopardi di Macerata per la collaborazione e a Teach and Tech academy di Mariella del Monte e Emanuele Canonici e al Centro copie G.S. Copy per il prezioso contributo».