Ultimi giorni utili per iscriversi al corso gratuito Ifts per Tecnico superiore per la progettazione e prototipazione nel settore legno-arredo, promosso da Imprendere Srl ed Enfap Marche con il coinvolgimento dell’Istituto d’istruzione superiore Ipsia E. Rosa e dell’Università degli studi di Camerino.

«Si tratta – fa sapere Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli – Fermo – di un’opportunità davvero importante di crescita personale, visto che la qualifica ottenuta sarà spendibile nelle imprese del mobile e dell’arredo e il titolo rilasciato consiste in un vero e proprio certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made In Italy. Il corso – totalmente gratuito – fa parte dell’offerta dei percorsi formativi Ifts, realtà post-diploma che mirano a fornire competenze specialistiche e professionali in settori specifici, progettati per offrire un’utile formazione pratica e orientata al mondo del lavoro».

Entrando nel merito del percorso, della durata di 800 ore, questo è strutturato in 480 ore di lezioni (teoriche e pratiche) e 320 di stage e si svolgerà tra la sede di Linea 2 Interni a Corridonia e la sede di Imprendere Srl a Macerata.

Il progetto è rivolto a disoccupati, inoccupati e occupati (questi potranno svolgere il corso esclusivamente fuori dall’orario di lavoro), di età maggiore di 18 anni in possesso di almeno un titolo tra un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e un diploma di istruzione tecnico-professionale.

Può anche accedere al corso chi è sprovvisto di tali diplomi e in possesso di solo titolo conclusivo del primo ciclo di studi, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento MIUR del 22 agosto 2007, n.139.

Il progetto dà la possibilità ai corsisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti di essere assunti con contratto di apprendistato di I° livello, da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno, in caso di aziende disponibili all’assunzione e previo superamento di un colloquio.

Per info è possibile contattare il numero 071 0987115 o scrivere a [email protected].