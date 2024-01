di Alessandra Pierini

«Rischiamo di rimanere senza asilo per i nostri figli». Sono preoccupate le famiglie dei piccoli iscritti al nido e alla materna “La casa dei bambini” gestito dalla cooperativa Prisma a Macerata.

«Ci hanno avvisati in videoconferenza il 2 gennaio – dicono i genitori – che a fine mese il servizio potrebbe cessare per mancanza di fondi, le iscrizioni sono state poche e non bastano a coprire le spese. Noi abbiamo iniziato a muoverci per capire come fare e nessun asilo comunale è disposto a farsi carico dei 14 bambini che potrebbero rimanere esclusi. Per non parlare del disagio delle famiglie che dovranno pagare baby-sitter o addirittura prendere periodi di aspettativa dal lavoro per poter stare con i figli. Per di più molti asili privati sono al completo e non accettano nuove iscrizioni».

La Casa dei bambini che si trova in via dei Velini comprende asilo nido e scuola dell’infanzia e applica il metodo Montessori. Al momento gli iscritti sono in totale 15 e pagano una retta media superiore a 300 euro a bambino.

«Ci sembra assurdo – concludono i genitori – che finora non ci siano state avvisaglie e che questa situazione arrivi come un fulmine a ciel sereno. Non è neanche plausibile che un comune come quello di Macerata non riesca a rispondere a questa esigenza».