di Luca Patrassi

Il 2024 si apre con affidamenti diretti per la manutenzione del verde e la pulizia di alcuni spazi. La prima determina, pubblicata ieri dal dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, riguarda la manutenzione del fosso Narducci di Sforzacosta. «Il fosso Narducci – si legge nell’atto – è di proprietà demaniale e nel tratto in cui attraversa il centro abitato di Sforzacosta la competenza dell’intervento è a carico del Comune. L’intervento straordinario di pulizia consiste nella eliminazione della vegetazione infestante e nella riprofilatura dell’alveo del fosso ai fini del mantenimenti del corretto deflusso delle acque oltre al recupero dei materiali trasportati nell’alveo e sulle sponde dall’esondazione primaverile». Aggiunge il dirigente Luchetti: «Ritenuto che l’intervento si configura come intervento preventivo di protezione civile in quanto in caso di forti piogge, con conseguente scorrimento veloce dell’acqua all’interno del fosso, la vegetazione e gli alberi presenti sulle scarpate possono creare pericolo di allagamento alle abitazioni vicine, a tale scopo è stata contattata l’impresa Papa Enrico con sede a Macerata». Spesa complessiva prevista per la pulizia di fosso Narducci è di circa 14 mila euro.

Nel secondo caso si è evidenziata la necessità di intervenire su alcuni alberi lungo le strade, alberi che presentano segni di attacchi da parte di parassiti, rami disseccati che rendono necessario potatura o abbattimento. L’incarico è stato affidato alla Impresa Servizi Ambientali di Macerata, spesa complessiva di circa 18mila euro.

Infine due determine sono state assunte per il coordinamento di direzione dei lavori per la realizzazione degli impianti sportivi di Fontescodella e per l’allargamento della parte finale di via dei Velini. Per quanto riguarda l’intervento di Fontescodella, l’ufficio di direzione dei lavori sarà formato dall’ingegnere Enrico Marinaro (direttore dei lavori), dalla geometra Corinna Vico per la sicurezza in fase di esecuzione e dal geometra Maurizio Cammertoni di Montecassiano per la direzione tecnico-operativa di assistenza alla direzione: mentre i primo due sono dipendenti comunali, il terzo è un privato che percepirà un compenso lordo di circa 25mila euro. Quanto a via dei Velini l’ufficio di direzione dei lavori è formato interamente da dipendenti pubblici: il direttore dei lavori è l’ingegnere Giorgio Grandoni, il perito industriale Marco Biondi è il direttore operativo degli impianti mentre l’ingegnere Nicola Vitali è il coordinatore della sicurezza.