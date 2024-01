Trovato morto nella sua casa, a scoprire il corpo un parente. La vittima è Giovanni Fedeli, 70 anni. È successo ieri a Urbisaglia, l’uomo, artigiano, è stato rinvenuto privo di vita nel suo letto. Le cause della morte sono naturali, probabilmente ha avuto un infarto mentre stava dormendo. Ieri sera un parente è andato a cercarlo a casa non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Una volta entrato in camera da letto ha scoperto quanto era successo.

Fedeli era coricato nel letto e addosso aveva una termocoperta che era rimasta accesa. Possibile che la morte risalga a due o tre giorni prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Urbisaglia per svolgere gli accertamenti del caso. Il magistrato di turno, Enrico Riccioni, ha poi dato incarico al medico legale Antonio Tombolini di svolgere una ispezione esterna. L’accertamento è stata fatto questa mattina, poi è stato dato il nullaosta per svolgere il funerale. L’ultimo saluto domani alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia.

(Gian. Gin.)