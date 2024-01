«Il telefono non funziona e non possiamo prendere le prenotazioni. Danni notevolissimi alla nostra attività», a dirlo il gestore dell’agriturismo “La Castagna” di Fiuminata. Problemi con i telefoni anche a Visso dove dal 13 dicembre non funzionano quelli fissi dell’ente Parco dei Sibillini e della caserma dei carabinieri forestali.

A Fiuminata è in forte difficoltà il ristorante agriturismo “La Castagna”, gestito da Claudio Mazzalupi. «Il Medioevo ci fa un baffo – commenta sconsolato Mazzalupi -. Siamo alla preistoria. I primi di luglio 2023, in seguito ad un violento acquazzone estivo, un palo della linea telefonica che conduce all’agriturismo La Castagna venne spezzato di netto, rimanendo sostenuto in parte dai cavi telefonici. Fu segnalato l’evento più volte telefonicamente e poi via pec, paventando il fatto che finisse, prima o poi, per essere interrotta anche la linea e provocando così la paralisi dell’attività. Venne fornito un codice della segnalazione e comunicato tramite messaggio sul cellulare che si sarebbe provveduto entro breve tempo.

La comunicazione telefonica, non essendo nel frattempo intervenuto nessuno, si deteriorava sempre più ed a nulla sono valse ulteriori telefonate. Finchè il 29 dicembre 2023, proprio alla vigilia di uno dei periodi di lavoro più intenso, la linea si è interrotta del tutto». Le prenotazioni per il 31 dicembre e per il primo gennaio si sono salvate perché effettuate in precedenza, «e da allora è pervenuta soltanto qualche prenotazione per chi ha fatto ricorso al numero del cellulare da noi fornito o presente sui siti internet». Nonostante ulteriori segnalazioni telefoniche e sette mail inviate tramite posta elettronica certificata, nulla si è mosso e Mazzalupi annuncia che il locale è in seria difficoltà: «I danni arrecati alla nostra azienda sono notevolissimi, sia dal punto di vista economico che di immagine, ed ora saremo anche costretti a mettere in libertà il nostro personale non avendo lavoro nella impossibilità per gran parte dei clienti di prenotare. Tanto per gradire non ci hanno nemmeno permesso di fare il trasferimento di chiamata sui cellulari».

A Visso se si prova a comporre il numero del parco la linea cade, con gli uffici non si può comunicare dall’esterno via linea fissa, o effettuare chiamate. L’unico modo per comunicare con gli addetti dell’ente è la mail: [email protected]. Spiega in una nota l’ente parco: «Le linee telefoniche della rete fissa (quindi non riguardante la rete mobile) non funzionano dal 13 dicembre per un guasto di “particolare complessità” della rete telefonica locale. Di conseguenza non si possono ricevere chiamate agli uffici dell’Ente Parco né agli uffici dei carabinieri forestali, né effettuarne. Il guasto si sta protraendo e sta provocando dei disservizi all’utenza che in questo periodo chiama per avere informazioni e chiarimenti sui procedimenti di autorizzazione per la ricostruzione e per i progetti del Pnrr. Il disservizio coinvolge anche a quella parte di pubblico che vuole ricevere informazioni turistiche, servizio normalmente garantito dal Parco e che è stato impossibile fornire proprio durante le festività natalizie. Si spera in un veloce ripristino della situazione».

