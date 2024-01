di Monia Orazi

La carica dei mille per il ritorno in grande stile del presepio vivente ad Ussita, la prima dopo il terremoto, nelle due date del primo e sei gennaio ha dato grande soddisfazione agli organizzatori.

Anche se lo scenario è cambiato, dalla suggestiva ambientazione di casa Alfani a Vallazza si è passati al vecchio mulino ed al parco sensoriale in località Fluminata, la magia della rievocazione della natività è rimasta la stessa. Circa una quarantina i figuranti che sotto la regia di Sante Basilli hanno dato vita alle scene della natività, alla corte dei Magi, il console romano, gli immancabili soldati ed i pastori, i mestieri della tradizione come il falegname, il fabbro, il fornaio, ma soprattutto il caciaro, con i formaggi ed i prodotti della pastorizia. Ieri tra i visitatori è comparso anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, insieme alla sua simpatica cagnolina Zola, che ha ammirato l’allestimento, complimentandosi con gli organizzatori.

«Il presepe vivente nei borghi terremotati dell’Appennino centrale non è solo una rievocazione e un omaggio alle tradizioni. È un tessuto che lega la comunità; un ricamo che torna ad ornare i rapporti tra persone che hanno sofferto e che finalmente intravedono il riscatto. Ad Ussita grazie al sindaco Silvia Bernardini, per la prima volta dopo il grande terremoto, è tornato il presepe vivente, avanti insieme». La prima cittadina è soddisfatta per la perfetta riuscita: «Ancora tantissime persone nonostante il tempo non fosse dei migliori. Grazie mille a tutti. Il successo più grande è stato rivedere una comunità che si è data da fare per riappropriarsi delle proprie tradizioni e anche di una normalità che manca da troppo tempo». Il giorno dopo la festa arrivano i ringraziamenti anche dal regista del presepe, Sante Basilli: «Un grandissimo grazie a tutti ,per la passione, l’impegno e la partecipazione alla rappresentazione del presepe vivente di Ussita. E’ stata una bella esperienza , una tradizione da coltivare che ancora unisce la comunità. Grazie ancora a tutti». A collaborare nell’allestimento del presepe vivente sono stati la Pro Loco di Ussita, la Bocciofila di Ussita e l’amministrazione comunale, insieme a tanti volontari.