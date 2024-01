Ial Marche, nel suo centro di formazione professionale di Macerata in via dei Velini, sta per avviare il corso biennale IeFP Operatore del benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico della durata di 1980 ore ( 990 ore annue). Il corso è gratuito, finanziato dalla Regione Marche. Possono partecipare giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma che non hanno già conseguito una qualifica professionale triennale.

Si tratta di un percorso di Istruzione e formazione professionale (acronimo IeFP) che

– permette a tutti i ragazzi e le ragazze che non vogliono proseguire gli studi nel sistema di Istruzione secondaria di secondo grado di ottenere una qualifica professionale triennale riconosciuta di livello Eqf 3

– rappresenta una valida opportunità per la crescita personale, culturale e professionale di ragazzi e ragazze

– consente di trasformare una passione in opportunità lavorativa

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 gennaio. Per maggiori informazioni visita il nostro sito al seguente link: clicca

Richiedi un appuntamento anche tramite Whasapp al numero 3341522733.

Perché scegliere un percorso IeFP?

1. Permette di ottenere una qualifica altamente spendibile nel mercato del lavoro

2. Ha un taglio tecnico-pratico sia nelle ore di aula che all’interno dei laboratori professionali

3. I ragazzi e le ragazze sono seguiti da docenti e professionisti provenienti dal mondo del lavoro e supportati da uno staff esperto di gestione

4. In Italia il tasso di occupazione a soli 3 anni dal conseguimento del titolo di studio è del 67,7%

Ial Marche è una impresa sociale che fa parte di una rete nazionale che storicamente opera nell’ambito dei percorsi IeFP pensati per offrire agli allievi una qualifica che sia spendibile nel mercato del lavoro. Ial Marche da oltre 15 anni si occupa della formazione di professioniste dell’estetica, negli anni ha creato un network strutturato con i centri estetici locali, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. La scuola estetica Ial Marche è ormai un punto di riferimento per il settore beauty and wellness che ricercano personale qualificato da inserire in un mercato del lavoro complesso ed esigente, inoltre è ente accreditato dalla Ce per progetti Erasmus+. Le allieve potranno realizzare esperienze formative e lavorative all’estero.

(Articolo promoredazionale)