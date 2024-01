L’artigianato marchigiano scende in prima linea nel mondo della solidarietà e dona all’Anpas Marche nuovi impianti di motopompe per la rimozione di acqua e fango nelle emergenze alluvioni. L’Ebam, Ente Bilaterale Artigianato Marche nato dagli Accordi Interconfederali tra le associazioni imprenditoriali, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ha donato ai volontari dell’Anpas Marche due nuovissimi impianti di motopompe per la rimozione di acqua e fango.

«Ci è sembrato doveroso supportare i volontari dell’Anpas con degli strumenti adeguati per svolgere il loro prezioso lavoro durante queste calamità naturali, purtroppo sempre più frequenti nel nostro paese – ha detto Riccardo Battisti, presidente Ebam -. Il mondo dell’artigianato è vicino ai volontari dell’Anpas, questa donazione vuole essere una dimostrazione di gratitudine e un sostegno tangibile alla causa. A nome dell’Ebam e dell’intera società ringraziamo l’Anpas per il grande lavoro che ogni giorno, sia nell’assistenza sanitaria che nelle numerose emergenze, svolge prontamente con coraggio e abnegazione per tutti noi».

Una parte degli impianti sono stati già consegnati e utilizzati dai volontari dell’Anpas Marche, nel novembre scorso, per aiutare la popolazione toscana colpita dall’ultima alluvione. Un prezioso contributo che ha permesso la rimozione dell’acqua e del fango che ha devastato la regione, in particolare la zona di Campi Bisenzio dove i volontari di Anpas Marche hanno portato soccorso per l’intera settimana nelle abitazioni e nelle attività commerciali dei cittadini. Proprio in questi giorni la donazione è stata completata con l’arrivo dei materiali ausiliari previsti, tra cui i carrelli appendice da trasporto.

«Gli impianti di motopompe sono fondamentali per gestire le conseguenze delle alluvioni per rimuovere l’acqua e il fango dalle aree colpite riducendo così i danni alle proprietà e ripristinando una prima fase di “normalità” nelle comunità – ha affermato Andrea Sbaffo, presidente di Anpas Marche – .Le alluvioni come ben sappiamo possono causare danni estesi e mettere a rischio la vita e la sicurezza delle persone, è quindi essenziale fornire ai nostri volontari gli strumenti necessari che possono fare la differenza nell’emergenza tra una risposta rapida ed efficiente e un intervento limitato. Ringraziamo l’ Ebam per questo importante contributo sociale».