E‘ Silvia Francioni miss Befana 2024. Con il nome d’arte di Fantabefana ha vinto la sedicesima edizione del concorso. E’ stata eletta questo pomeriggio in piazza della Libertà a Macerata.

Una piazza gremita, nonostante l’improvvisa ondata di freddo, per il tradizionale appuntamento. Miss Befana 2024 ha 50 anni ed è una mamma. Ha conquistato la giuria col cappello colorato, gli sfiziosi occhialoni e il monopattino a posto della scopa. Seconda classificata Draculina, Rita Bianchini anche lei di Macerata.

La festa dell’Epifania ha preso il via intorno alle 16 quando in piazza della Libertà la Befana è arrivata a cavallo e accompagnata da pony. Poi il concorso, unico nel suo genere, in cui una giuria di bambini e bambine elegge la Miss Befana scegliendo tra vecchine arrivate da ogni dove e caratterizzate da nomi strambi e simpatici e da outfit originali e frizzanti. Le scopette dei più piccoli hanno decretato la vincitrice tra i lanci di caramelle dal palco e gli intermezzi danzanti curati da Oltakademy e a A Passo di Danza, storiche scuole di danza cittadine.

Sul palco per i saluti, il sindaco Sandro Parcaroli che ha chiesto alla befana: «Ci porti soldi per il Comune perché abbiamo tanto da fare per questa bellissima città». Poi l’assessore Riccardo Sacchi che ha ricordato il successo dei tanti eventi che hanno caratterizzato queste festività: «I maceratesi amano godersi questa bellissima città». Non è mancato il saluto del presidente della Pro loco di Villa Potenza Giuseppe Luzi: «Noi amiamo stare tra la gente – ha detto – spegnete i telefonini e in questa bellissima piazza fatevi gli auguri con un abbraccio o una stretta di mano».

Il concorso è stato condotto da Claudio Ricci e Alessandra Pierini. Archiviata anche per quest’anno la consegna di corona e fascia, come ogni miss che si rispetti, è arrivato momento più atteso, quello della discesa dalla torre a cura dei vigili del fuoco di Macerata. La befana acrobatica ha raggiunto piazza della Libertà con piroette, giravolte e salti per la gioia di adulti e bambini che ogni anno si rinnova come fosse la prima volta.

(redazione CM)

(foto di Fabio Falcioni)