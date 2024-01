di Monia Orazi

Cordoglio a Visso per la scomparsa del pastore Giuseppe Dominici detto Pino. Erano anche suoi i 70 cavalli protagonisti della trasmissione le Iene nel 2008, una mandria intera sottoposta a sequestro preventivo per circa un anno e mezzo, per il sospetto poi rivelatosi infondato di anemia equina. Aveva 87 anni, era un personaggio di Visso, noto per il suo carattere tenacemente attaccato alla sua terra ed ai suoi animali, di grande umanità e resistente di fronte alle avversità. Una vita trascorsa sempre in mezzo ai suoi amati cani, alle pecore ed ai suoi cavalli quella di Pino, ma alla passione per gli animali univa quella per la lettura, apriva un libro ogni volta che poteva, aveva festeggiato l’ultimo compleanno in allegria a novembre insieme alle persone care a Monte Cavallo.

Una breve malattia giunta improvvisamente a metà dicembre ha interrotto la sua esistenza. L’uomo, che viveva da solo, lascia i fratelli Giovanni e Romolo, oltre al nipote Enrico. Il funerale si terrà questo pomeriggio alle 15 a Villa Sant’Antonio di Visso.

«Era il mio più grande amico – lo ricorda il collega pastore Maurizio Sabbatini, che insieme alla famiglia gli è sempre stato accanto – umile, ma saggio pastore, che una sera di qualche anno fa incantò anche me pur conoscendolo da 50 anni. Ci sorprese la nebbia di notte in cima al monte Fema. Non riuscivamo a trovare la strada del ritorno, fino a che lui scese dalla macchina e con una lampadina ritrovò la strada dopo più di un’ora. Risalito in auto mi recitò con precisione assoluta la poesia di Trilussa “La fede”».