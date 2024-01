Avevano raggirato un ottantenne che abitava in una Sae a Valfornace ed erano riusciti a prosciugargli il conto corrente di 4mila euro. Dopo un mese di indagini i carabinieri sono riusciti a risalire ad uno degli autori del furto, si tratta di un 28enne teramano che è stato denunciato per ricettazione.

L’episodio risale al mese di novembre quando il 28enne assieme ad una complice ha bussato alla porta della casetta di legno di un 80enne terremotato di Valfornace con la scusa di chiedere informazioni. La coppia si era mostrata affabile e l’anziano non si è accorto subito che i due gli avevano sottratto il bancomat. Solo successivamente, quando si è recato all’ufficio postale per ritirare la pensione ha scoperto che il suo conto corrente dove erano accantonati i risparmi pari a 4mila euro era stato prosciugato. I malviventi infatti gli avevano asportato il bancomat e anche il pin ed avevano effettuato una serie di prelievi. Dopo la denuncia dell’anziano alla caserma dei carabinieri sono partite le indagini da parte dei militari dell’Arma. Incrociando gli estratti conto con le telecamere presenti nei punti di prelievo i militari sono riusciti a recuperare una serie di fotogrammi di volti ai quali bisognava però associare un’identità. La svolta nell’attività è arrivata quando il 28enne teramano si è recato in una sala slot machine per cambiare i soldi appena prelevati. Il riconoscimento fatto dalla pattuglia ha consentito di risalire all’identità dell’uomo che è stato denunciato per ricettazione ed uso indebito della carta di credito.