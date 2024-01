Trovato morto con un colpo di fucile al torace. E’ successo a Morrovalle, in contrada Palombaretta. La vittima è un 71enne. L’allarme è scattato alle 15,30, a lanciarlo sono stati alcuni familiari e conoscenti che non riuscivano a contattarlo. Sul posto sono subito arrivati 118 e carabinieri ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. Era morto già da almeno un’ora. Il corpo era sotto un albero, nei dintorni della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un gesto volontario. L’anziano viveva con la moglie, la coppia non ha figli e il fucile era regolarmente detenuto. Non sono stati trovati biglietti o lettere che potessero spiegare il gesto estremo. La salma dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri è stata riconsegnata ai familiari per la sepoltura. Si trova presso la casa funeraria Soft.

(Redazione Cm)