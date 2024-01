Una festa della Befana in grande stile quella si appresta a vivere Piediripa, organizzata dal consiglio di quartiere. L’appuntamento è appunto per sabato, dalle 9 alle 18, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale della frazione con “Epifania di quartiere”.

Festa nel segno della tradizione e con tutti gli ingredienti del caso per coinvolgere veramente tutti: bambini, giovani e meno giovani. Spazio ai giochi per i bimbi e per le famiglie nel teatrino parrocchiale, ci saranno anche mercatini dei prodotti artigianali e dell’enogastronomia locale coordinati dall’associazione Le piazzette dei mestieri e dei sapori e la colonna sonora della giornata sarà animata da musica dal vivo con il Trio Warsavia per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un momento di festa e di condivisione, in cui sarà, tra l’altro, presentato alla cittadinanza l’appena nominato consiglio di quartiere ed i suoi componenti. «Ho voluto iniziare il nuovo anno – commenta la coordinatrice del consiglio di quartiere Sofia Blarasin – con un’iniziativa di aggregazione sociale per la cittadinanza, perché il primo obiettivo del nostro consiglio deve essere quello di farsi prossimo alle persone che vivono la realtà di Piediripa. Vogliamo creare un momento di gioia e condivisione per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una piacevole giornata di festa: speriamo che ciascuno si senta parte attiva di questa nuova istituzione».