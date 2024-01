Oggi, nel giorno del suo 60° compleanno, lascia il servizio attivo, dopo quasi 41 anni di vita militare, Marcello D’Astolfo, decano dell’Ufficio comando del comando provinciale carabinieri di Macerata.

D’Astolfo, brigadiere capo qualifica speciale, nel corso della sua carriera nell’arma iniziata nel marzo 1983 alla Scuola allievi carabinieri di Benevento, ha prestato servizio all’8° reggimento carabinieri Lazio, al nucleo radiomobile della compagnia di Fabriano ed alle stazioni carabinieri di Belforte del Chienti e Macerata, per poi giungere, nell’agosto 1993, al nucleo comando (ora ufficio comando) del comando provinciale di Macerata, dove si è distinto per professionalità e disponibilità, rappresentando, per più di 30 anni, un punto di riferimento per tutti i colleghi dei reparti presenti sul territorio ed un valido collaboratore per i comandanti che, negli anni, si sono succeduti al comando dell’arma di Macerata.

«A D’Astolfo va l’abbraccio e la riconoscenza di tutta l’Arma della provincia di Macerata e l’augurio per la nuova vita che lo attende», fa sapere il comando provinciale di Macerata.