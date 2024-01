Scontro fra auto, tre feriti e traffico in tilt. E’ successo a Macerata intorno alle 20,30, in via Pancalducci, nei pressi del cimitero. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: sono tre i veicoli coinvolti in un tamponamento a catena. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Tre i feriti che sono stati trasferiti al pronto soccorso, due donne e un uomo. Lunghe code e viabilità bloccata.