Ha festeggiato oggi i suoi 110 anni Maria Mochi, la più longeva cittadina di Loro Piceno, che è ospite nella casa di riposo delocalizzata causa sisma del 2016 a Maestà di Urbisaglia.

Maria riceve ogni primo dell’anno la visita del sindaco Robertino Paoloni e sono ormai abituati allo scambio di auguri e ad intrattenere una piccola chiacchierata amichevole. Negli ultimi anni l’ultracentenaria ha affrontato per ben due volte il covid. Con il suo sorriso splendente e nel segno di quella lucidità che non le è mai mancata ha ringraziato il primo cittadino per il pensiero e per aver sempre ricordato il suo compleanno.

Il sindaco ha chiesto a Maria come vede il 2024 e lei con la solita serenità ha risposto: «sembra che adesso si viva più a lungo». Poi ripreso il percorso verso la sua stanza, a metà del corridoio si è girata verso le Oss ed ha chiesto che l’omaggio floreale del sindaco fosse messo nella cappellina dove si celebrano le messe. I parenti hanno spostato la festa al 7 gennaio, così da poter tutti insieme passare con Maria un pomeriggio con lei nella struttura di Urbisaglia.