Tragedia nella notte di Capodanno, lungo via Santa Margherita, nei pressi del Passetto: morta la giornalista Anna D’Ettorre, 64 anni, originaria di Senigallia e residente da anni in città. Si è accasciata al suolo a seguito di un infarto improvviso mentre stava rientrando a casa. La tragedia è avvenuta intorno alle 2.

A prestare i primi soccorsi sul posto è stato un medico del reparto di cardiologia dell’Inrca. Chiamato il 112, sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Gialla con l’automedica, seguita da una pattuglia dei carabinieri. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione, durate per circa 40 minuti, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul luogo è successivamente giunto il medico legale che ha constatato il decesso.

Anna D’Ettorre era un’apprezzatissima collega giornalista dell’ufficio stampa della Giunta regionale e figlia dell’ex presidente dell’ordine Carlo D’Ettorre.

Aveva trascorso la serata ad una festa di Capodanno tenutasi all’Hotel Passetto di Ancona quando, una volta uscita per rincasare, ha accusato un malore. Nonostante la presenza di un cardiologo che ha tentano di rianimarla a lungo, non c’è stato nulla da fare.