Il Capodanno appena trascorso ha visto numerosi interventi, soprattutto dovuti ad abuso etilico. Due persone sono state invece trasportate al pronto soccorso di Torrette a seguito dell’esplosione di petardi.

Il primo, un 47enne di Monte Roberto che, a seguito dell’esplosione di un botto, si è procurato una lesione ad un labbro per la quale sono stati applicati dei punti di sutura. Successivamente, al pronto soccorso è finito anche un 19enne di Ancona che, a seguito dell’esplosione di un petardo, aveva perso momentaneamente la vista. Entrambi sono stati dimessi nella mattinata. Tanti anche gli interventi effettuati dalla Croce Rossa che, insieme alla Croce Gialla, hanno vigilato sul Capodanno.

Il personale della Cri, nella notte in piazza Cavour, ha soccorso un 32enne e una 30enne che si erano procurati contusioni alle gambe dopo essere caduti a terra; quindi un 35enne per abuso etilico e un bimbo di 7 anni con problemi di otite.



Diversi anche gli interventi svolti dai vigili del fuoco che, sempre nella serata di ieri, sono dovuti intervenire in via Fano a seguito di un principio di incendio innescatosi su un balcone, dovuto al lancio di petardi quindi, nei pressi del Comune, per un cassonetto che aveva preso fuoco, probabilmente anche questo a seguito del lancio di petardi. Un automobilista è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza dopo essere stato trovato alla guida, lungo la Flaminia, con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Le volanti della questura sono invece intervenute per contenere un ubriaco che, in piazza Stamira, importunava le persone. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Verso le 23, due bengalesi di 21 e 19 anni sono stati invece bloccati e denunciati perché sorpresi dal servizio d’ordine a ridosso di piazza Cavour mentre accendevano un razzo che è partito ad altezza d’uomo e che avrebbe potuto ferire qualcuno. I due sono stati trovati in possesso di un altro razzo e di quattro scatole ricolme di petardi del genere vietati. Il reato è di accensioni pericolose e lancio pericoloso di cose. Moltissimi gli interventi effettuati da polizia e carabinieri nell’anello intorno a piazza Cavour, che hanno impedito lo scoppio di altri petardi così da mettere in sicurezza l’area dell’evento.

Tantissime, infine, le segnalazioni giunte al 112 a seguito dei continui petardi, non propriamente legali, esplosi in ogni quartiere della città.