L’intero centro storico di Gualdo ieri si è trasformato in un grande presepe vivente. Quello che i tanti visitatori hanno trovato è stato un itinerario lungo il quale le diverse rappresentazioni hanno costituito altrettanti momenti di forte suggestione per le scene ricreate in modo assolutamente originale in un ambiente ricco di fascino.

La sacra rappresentazione della natività è stata realizzata da un gruppo di ragazzi e ragazze gualdesi che fanno parte dell’associazione “Macchie di colore” e del locale comitato parrocchiale. Fortemente voluto anche dall’amministrazione comunale, il presepe vivente, complici le condizioni meteo favorevoli, ha visto l’afflusso di un pubblico molto numeroso e che, oltre alle scene del presepe sono stati accompagnati nella visita dalle musiche degli zampognari.

«È stato un importante segnale di quella ripresa che perseguiamo con forza e determinazione dopo le gravissime ferite inferte dal sisma, aggravate da questi tre anni di Covid – dice il sindaco Giovanni Zavaglini -. Agli organizzatori e a tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno collaborato va pertanto un grande ringraziamento». Molto soddisfatti del successo di questa nona edizione i giovani organizzatori pensano già alla prossima, considerando ormai questo evento come una manifestazione di maggior rilievo tra le tante che ogni anno vengono realizzate a Gualdo.