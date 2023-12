Dai lavori pubblici alla viabilità alle iniziative culturali e turistiche, il 2023 di Castelraimondo nel messaggio di fine anno del sindaco Patrizio Leonelli. Il primo cittadino parla di un 2023 «ricco di novità, iniziative, lavori e servizi messi a disposizione dei cittadini. Partendo proprio dalle manifestazioni, la nostra città è stata come sempre un punto di riferimento per l’intero territorio con eventi consolidati come l’Infiorata Corpus Domini e Marche in Vetrina, a cui quest’anno abbiamo aggiunto anche l’esperienza del premio Ravera. Abbiamo concluso una stagione del “Teatro delle Armonie” da record la scorsa primavera e l’abbiamo riproposta ora per questa nuova annata; abbiamo concretizzato un calendario ricco di eventi per il Natale e stasera ospiteremo l’evento della notte di Capodanno al Lanciano Forum».

Sul fronte della viabilità e dei lavori pubblici: «sono stati portati avanti importanti progetti come la conclusione dei lavori in viale Europa lato scuole, il completamento delle rotatorie all’incrocio tra viale Europa e la Sp256 e dell’altra a fine viale Europa, la continuazione dei lavori per lo studentato in zona Lanciano, l’inizio dei lavori di asfaltatura e sistemazione delle strade comunali nel centro abitato e nelle frazioni, l’inizio dei lavori per la creazione di un hub sociale in zona cartiera, il rifacimento dell’acquedotto nel tratto di zona Feggiani, la conclusione dei lavori per i locali Usr in via Tagliamento, sono stati acquistati dei terreni adiacenti al cimitero e i locali sotto al cinema Manzoni, è stato realizzato un campetto multifunzionale ai giardini, è stato insonorizzato e rifatto il pavimento del Lanciano Forum, sono stati acquistati e installati diversi giochi per i nostri parchi e sono stati effettuati tanti altri interventi di vario genere durante tutto il corso dell’anno».

Il sindaco fa poi una serie di ringraziamenti: «In primis alla nostra Protezione Civile, alle associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine che in ogni situazione emergenziale hanno dato il loro fondamentale contributo. Lo stesso vale per tutte le associazioni, organizzazioni e società che ci hanno supportato nella realizzazione dei tanti eventi. Su questo fronte come sempre fondamentale è stata anche la collaborazione con la Regione e le attività cittadine e i commercianti locali che rispondono sempre presente alla chiamata del Comune. Voglio ringraziare poi tutti gli uffici e il personale comunale che quotidianamente si spendono per il bene della comunità su tantissimi fronti». Il sindaco ha poi ringraziato tutto il Consiglio comunale. Infine «un concreto pensiero di vicinanza e un abbraccio particolare a tutte le famiglie e le persone in difficoltà: questo è un periodo dell’anno particolare in cui nessuno deve sentirsi solo e per questo ribadisco l’impegno e la disponibilità di tutta la nostra amministrazione comunale in caso di necessità. Le porte dei nostri uffici sono sempre aperte».