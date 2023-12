«Un uomo ha chiamato mia madre dicendo di essere un avvocato e l’avvisava che stavo circolando senza assicurazione dell’auto. Abbiamo denunciato perché è un tentativo di truffa. Siamo preoccupati», così un maceratese che ha voluto raccontare quanto successo alla mamma, che vive nel quartiere Pace, proprio per mettere in guardia dal rischio di truffe e anche di furti. L’episodio è avvenuto ieri a Macerata. Qualcuno ha telefonato a una donna dicendo di essere un avvocato, di cui ha dato nome e cognome, e dicendole che stavo girando senza l’assicurazione. «Ovviamente si tratta di un tentativo di truffa – dice il figlio della donna – che abbiamo denunciato. Ma mi preoccupa che il truffatore abbia anche chiesto se io ero a casa o meno». Quello che è successo alla mamma è un campanello d’allarme e proprio per questo il figlio, oltre alla denuncia, ha deciso di segnalare l’accaduto «siate vigili, in questo momento la città e il nostro quartiere sono presi di mira» dice.