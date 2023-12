Manutenzioni del verde in quattro punti di Macerata per un costo complessivo di circa 52mila euro. La procedura utilizzata dal Comune è stata quella dell’affidamento diretto, del resto l’assessore Paolo Renna lo aveva detto rispondendo a una interrogazione nella scorsa seduta di Consiglio comunale: «il Comune spende il 40% in meno con gli affidamenti diretti rispetto alla gare bandite dalla Suam della Regione».

Ecco gli interventi. Si inizia in piazza Pizzarello con la potatura di 13 tigli: costo complessivo di 5.582 euro (se n’è occupaata la ditta Elia Savi). Nell’area adiacente al tribunale è stata di recente sistemata l’area verde, con l’abbattimento di alcuni alberi (che potevano cadere) e la potatura del verde (per un importo complessivo di 15.860 euro). I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Alfredo Palmieri. Sono invece stati affidati alla ditta Verde Più di Edoardo Scattolini i lavori nella scuola Cervi per l’abbattimento di un cedro presso e manutenzioni varie del verde per un importo di 3.556 euro. Infine il Comune ha messo mano all’operazione di manutenzione dell’area verde attrezzata di Piediripa (quella tra via Metauro, via Volturino e la strada provinciale 485) che presentava problemi di accessibilità, in particolare si trattava di sistemare il sentiero che presentava una serie di radici venute in superficie. I lavori sono stati affidati alla ditta Edil Europa per un importo di 27mila euro.

(l. pat.)