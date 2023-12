Nuovi soci, prossima apertura delle grotte della Filarmonica e una riflessione sulla violenza femminile. Sono alcuni dei momenti fondamentali della Festa di Natale e di compleanno della Società filarmonico-drammatica di Macerata, occasione per tracciare il bilancio di un 2023 ricco di soddisfazioni e per presentare le novità per il nuovo anno.

Il presidente della Sfd, Enrico Ruffini, ha presentato ai soci e agli ospiti – ben centotrenta – un bilancio ampiamente positivo per l’anno che si sta chiudendo e, allo stesso tempo, una serie di splendide novità per l’anno che sta per iniziare.

A cominciare dall’ingresso di ventinove nuovi soci, di cui dodici presenti alla serata, entrati a far parte del sodalizio maceratese nel corso dell’anno: un risultato senza dubbio lusinghiero per la Filarmonica che ha fatto loro dono della copia del primo statuto, datato 1808. Un documento che attesta la straordinaria modernità ante litteram della Società, che già oltre due secoli fa riconosceva alle donne piena parità di diritti, tanto di ingresso, anche laddove non fossero soci i loro consorti, quanto di voto.

Alla condizione della donna oggi, specie in relazione ai casi di femminicidio, ha dedicato la propria riflessione la consigliera Gabriela Lampa in una lettura indirizzata a tutti i presenti, mentre il teatro di palazzo Bourbon Del Monte veniva interamente illuminato di rosso, il colore della lotta a qualsiasi forma di violenza contro le donne.

«Nel proprio intervento – racconta una nota dell’associazione – il presidente Enrico Ruffini ha presentato le novità per il 2024: fra queste, di particolare rilievo per la cittadinanza è l’avvio della procedura per la riapertura dell’ex vicolo Pietrarelli, che consentirà un nuovo collegamento con Corso della Repubblica e, parimenti, l’accesso alle suggestive, ancora pressoché sconosciute, grotte della Filarmonica. Per la Sfd costituirà anche un’ulteriore uscita di sicurezza.

Sul fronte delle attività, va annoverato il rinnovo della convenzione con l’Università di Macerata e la Federazione scacchistica italiana, accordo che vede la Filarmonica nel ruolo di partner e che garantisce agli studenti di Unimc l’uso delle sale della biblioteca e del teatro anche per la realizzazione di eventi culturali.

Proprio il teatro si aprirà alle compagnie teatrali del territorio per dare vita a una rassegna di sette spettacoli e arricchire l’offerta culturale delle domeniche pomeriggio».

Ancora, è in corso di sottoscrizione un contratto di lunga durata con il Centro Nuoto Macerata per la gestione della piscina di via Ghino Valenti, dagli anni Settanta la ‘spiaggia’ dei maceratesi.

«Sono particolarmente orgoglioso di poter presentare novità e conferme di così alto profilo ai soci del nostro sodalizio – ha sottolineato il presidente Ruffini- perché consolidano la Filarmonica come interlocutore privilegiato delle massime istituzioni civili cittadine. Ringrazio vivamente l’amministrazione comunale tutta, in particolare i rappresentanti presenti stasera: la vicesindaco del Comune di Macerata, Francesca d’Alessandro, per l’impegno e la collaborazione alla realizzazione di iniziative sociali e di inclusione già in cantiere e che vedranno la luce la prossima estate nella nostra struttura natatoria, e l’assessora Katiuscia Cassetta, per il patrocinio al calendario di spettacoli che coinvolgerà realtà storiche del teatro amatoriale maceratese.

Un ringraziamento, altrettanto sentito, desidero rivolgere al rettore dell’Università di Macerata con il quale abbiamo avviato un dialogo proficuo fin dal suo insediamento, a beneficio degli studenti dell’ateneo che potranno godere di spazi importanti per la storia della nostra città e che ancora oggi sono vivi e vibranti di attività».

La Festa di Natale e di compleanno è stata realizzata con la regia de Il Centrale, la conduzione della serata è stata di Julia Bizzarri, le danze a cura della Accademia del tango Macerata e dell’Associazione “Quam Pulchra es”, l’intrattenimento musicale a cura di Claudia Cappelletti e la sua Band.

Nei prossimi giorni, grande adesione stanno già riscuotendo le tradizionali iniziative del veglione di San Silvestro (domani, 31 dicembre) e la festa riservata ai bimbi per l’Epifania (6 gennaio).